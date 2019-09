La Rai, a dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, fino a domenica 8 settembre, dedica all’inventore del telequiz, varie iniziative editoriali: dalla serata speciale su Rai1 a RaiPlay alla radio.

Domani sarà Rai Movie a trasmettere – alle 8.35 – un film dei quali Bongiorno fu protagonista: “Ragazze d’oggi”, lungometraggio firmato da Luigi Zampa nel quale il presentatore recita accanto a Marisa Allasio, Paola Quattrini e Lilli Cerasoli.

Completamente dedicata al ricordo di Mike, la serata di oggi sabato 7 settembre su Rai1: “Allegria, Allegria, Allegria!”, una sorta di staffetta tra diverse trasmissioni.

Due, gli appuntamenti curati da Rai Cultura in onda su Rai Storia: domenica 8 settembre la puntata de “Il giorno e la storia” e, in prima serata, per la serie “Italiani”, “Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, in onda Mike”.

Bongiorno fino all’8 settembre è anche il protagonista di un focus realizzato da Rai Play e da Teche Rai.

Su RaiNews24 lo Speciale “Allegria, allegria”: un ricordo di chi lo ha conosciuto da vicino con materiali del grande archivio Rai.