La trasmissione 1/2 ora in più, di oggi 8 marzo, condotta su Rai3 da Lucia Annunziata e’ partita alle 14.30

OSPITI IN STUDIO: "GIUSEPPE IPPOLITO E MASSIMO GALLI"

L’emergenza Covid-19 in Italia e nel resto del mondo al centro della puntata di “Mezz’ora in più” in onda oggi, domenica 8 marzo, iniziata dalle 14.30 e fino alle 15.30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata, il responsabile scientifico dell’Ospedale Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito, il responsabile Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, il fondatore del gruppo “Kairos” Guido Brera, la corrispondente da Berlino de “La Repubblica” Tonia Mastrobuoni, il corrispondente da Parigi del “Corriere della Sera” Stefano Montefiori, la giornalista di “Al Jazeera English” Barbara Serra, il teorico politico Yascha Mounk e la vaticanista de “Il Messaggero” Franca Giansoldati.