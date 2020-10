L’aumento dei contagi, il Governo al lavoro sul Decreto Ristoro, la protesta delle regioni e la didattica a distanza, almeno 75% per le scuole superiori, gli aggiornamenti in diretta con gli esperti, e i collegamenti in Italia e all’estero.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nella puntata di martedì 27 ottobre ad Agorà, il programma di Rai3 che e’ iniziato in onda in diretta alle 8.00 e durerà fino alle 10.00.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna ci saranno: Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia Romagna – PD; Daniela Santanché, Fratelli D’Italia; Dino Giarrusso, europarlamentare M5S; Stefano Fassina, Liberi E Uguali; Silvia Sardone, Lega; Luca Richeldi, direttore Pneumologia Policlinico Gemelli – membro CTS; Sara Menafra, vicedirettore Open; Manuela Moreno, giornalista Tg2; Klaus Davi, giornalista; Emiliano Fittipaldi, vicedirettore Domani; Francesco Pannofino, attore, ed Edoardo Camurri, autore e presentatore televisivo.