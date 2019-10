Le inchieste di Chi l’ha Visto?, in onda questa sera su Rai3 con Federica Sciarelli

Continuano le ricerche di Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico che si è perso sotto la metropolitana di Roma. “Chi l’ha visto?”, nella puntata in onda stasera, mercoledì 23 ottobre fino alle 24.00 su Rai3, ha rintracciato un giovane ripreso dalle telecamere di un bar della capitale e che ha una forte somiglianza col ragazzo scomparso.

Nel corso del programma anche il caso di Claudia Stabile, giovane madre di Campofiorito in provincia di Palermo che scompare la mattina dell’otto ottobre dopo una telefonata al marito per avvertire che sta andando a fare la spesa. La sua auto viene poi ritrovata al parcheggio dell’aeroporto di Palermo. Il marito Piero Bono sarà ospite in diretta con Federica Sciarelli. Per assistere al programma in diretta dallo studio: telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it.

