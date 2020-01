Nella prima puntata del nuovo anno di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 5 gennaio alle 17.35 su Rai1, Francesca Fialdini intervisterà Simona Ventura pronta a raccontare con sincerità della sua famiglia e della carriera, tra momenti difficili ad altri di grande riscatto.

Protagoniste del programma sono anche le storie di persone comuni che hanno seguito fino in fondo la propria natura, superando prove e difficoltà, come suor Luigina Traverso, guarita da una grave malattia grazie a un miracolo, riconosciuto dalla Santa Sede, avvenuto a Lourdes nel 1965, e Maksim, ex clochard che è riuscito con tenacia a cambiare la propria vita.