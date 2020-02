Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3 mercoledì 19 febbraio alle 21.20, un appello toccante della mamma delle gemelline Schepp: Irina Lucidi sui social si rivolge direttamente ad Alessia e Livia scomparse a 6 anni e sul sito della fondazione Missing Children Switzerland posta la foto della simulazione di come sarebbero oggi 15enni. Scomparse nel 2011 insieme al padre che, partito dalla Svizzera si suicidò a Cerignola, delle bambine non si è più trovata traccia.

In puntata anche la storia di Mauro Romano, rapito a 6 anni nel 1977, e l’arresto del pedofilo dopo 43 anni. Come sempre, nel corso della serata, emergenze e dirette su casi di scomparsa con documenti inediti.

