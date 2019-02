Oggi dalle ore 14 alle 18.40, su Rai1: la puntata speciale di “Domenica In”, condotta da Mara Venier

La 22^ puntata di oggi, 10 febbraio, di “Domenica In”, in onda su Rai1 dalle 14 alle 18.40 sarà trasmessa in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Come da tradizione, i 24 protagonisti della 69^ edizione del Festival di Sanremo si alterneranno nel salotto di Mara Venier per esibirsi nuovamente con i loro brani lungo tutto il pomeriggio.

Nel corso della puntata, Mara Venier avrà anche l’occasione per commentare, con alcuni opinionisti e giornalisti esperti di musica, sia le canzoni in gara che alcuni momenti del Festival 2019 condotto da Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Tra gli ospiti anche: “l’attrice Serena Rossi, protagonista della fiction -Io sono Mia-, in onda su Rai1 da martedì 12 febbraio e ispirata alla vita e alla carriera della indimenticabile Mia Martini”.