Segui Stadioradio: Live, video, radio… ascolta la diretta qui e vivi il calcio dei dilettanti in Calabria [Video]

ECCO L'APPUNTAMENTO INIZIATO COME SEMPRE ALLE 14.30

Segui Stadioradio: Live, video, radio… ascolta la diretta qui e vivi il calcio dei dilettanti in Calabria. Ogni weekend il calcio dilettantistico ha casa su StadioRadio!

Ecco…, l’appuntamento iniziato come sempre alle 14.30 un passaggio con la “Serie D” unitamente alle trasmissioni radiofoniche, sono questi i molti modi per seguire questo spazio informativo e sportivo, iniziando dai programmi che saranno sempre mandati in diretta, anche, su Facebook.

https://www.facebook.com/StadioRadio.official/videos/2692607664334841