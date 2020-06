“2 giugno 2020, il difficile momento che stiamo vivendo non ci ha impedito di onorare la nostra Repubblica“. E’ questo, l’odierno commento diffuso su Facebook dal deputato regionale pentastellato di Messina Antonio De Luca.

De Luca ha riferito: “il sangue versato per la democrazia non deve essere dimenticato e oggi più che mai, insieme al sacrificio di tanti militari non ho potuto fare a meno di pensare a quello di tutti quegli uomini e quelle donne del servizio sanitario che hanno contribuito in maniera determinante a costruire l’Italia”.

“Oggi mi ha particolarmente emozionato vedere il personale sanitario, schierato accanto alle forza dell’ordine, uomini e donne coraggiose che in questi mesi hanno lottato per difendere le nostre vite. Un esempio di coraggio e senso di comunità per tutto il Paese. Buona festa della Repubblica a tutti gli Italiani”.