A riferirlo è il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, presente all’incontro sul PalaGiustizia di Messina: “In virtù dei dati forniti dal direttore dell’Agenzia del demanio e da quello che poi è emerso alla fine della riunione, appare evidente la necessità di rivalutare la proposta del progetto ‘Fosso La Farina’ presentato dall’amministrazione comunale”

Si è concluso stamane, presso la Sala Livatino del Ministero della Giustizia, l’incontro concernente l’attuale situazione del PalaGiustizia di Messina. Alla presenza del sottosegretario alla Giustizia , on. Jacopo Morrone, del sottosegretario alla Difesa, on. Angelo Tofalo, del sindaco di Messina, on, Cateno De Luca, del vicesindaco Salvatore Mondello, del procuratore della Repubblica, dr. Vincenzo Barbaro , del presidente della Corte d’Appello di Messina dr Michele Galluccio, del prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, del direttore dell’agenzia del Demanio Massimo Gambardella, del presidente dell’ordine degli avvocati di Messina Domenico Santoro, del presidente AIGA Alberto Vermiglio e di alcuni rappresentanti della deputazione messinese, si è fatto il punto su un problema che necessita una risoluzione in tempi celeri.

A riferirlo è il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, presente all’incontro odierno: “in virtù dei dati forniti dal direttore dell’Agenzia del demanio e da quello che poi è emerso alla fine della riunione, appare evidente la necessità di rivalutare la proposta del progetto ‘Fosso La Farina’ presentato dall’amministrazione comunale, che all’inizio della riunione era stata ritirata dal Sindaco, per evitare che fosse concepita come generatore di ulteriori ritardi al cronoprogramma. Ho inoltre chiesto di effettuare una nuova valutazione dei costi-benefici, in modo da comparare le due proposte. È chiaro che le cifre previste non sono quelle finora stimate, e che il costo della ristrutturazione dell’ospedale militare in cui dovrebbe sorgere il Tribunale messinese, risulterebbe addirittura maggiore rispetto ai costi del progetto di Fosso la Farina, oltre alla lunghezza dei tempi di realizzazione”.

Conclude la parlamentare: “nella valutazione di merito istituzionale, ciò che abbiamo fatto presente è la concreta necessità di dotare la città di una struttura idonea, nel più breve tempo possibile, data la situazione tragica in cui versano gran parte degli uffici giudiziari di Messina”.