Alleggerite le presenze di migranti, nei centri di Lampedusa e Porto Empedocle

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che le ha manifestato tutte le sue preoccupazioni per la situazione in atto dovuta alla pressione migratoria che grava sull’isola.

La responsabile del Viminale lo ha rassicurato, confermando che, nell’hotspot di Lampedusa e nell’hub di Porto Empedocle, sono stati intensificati i trasferimenti dei migranti verso altre strutture. Entro domani, verrà completato lo spostamento di circa 520 migranti.

Quasi tutti rintracciati i migranti che si erano allontanati dalla struttura di Porto Empedocle, ha riferito il ministro.

Per rafforzare l’attività di controllo, inoltre, verrà inviato a breve personale militare dell’operazione “Strade sicure”.

Dal punto di vista sanitario, la situazione è sotto controllo: tutti i test sierologici sono risultati negativi e cosi i tamponi fin qui eseguiti sui migranti, sia a Porto Empedocle sia a Lampedusa, grazie all’impegno della Regione Siciliana.

Per garantire il massimo della sicurezza a tutela della salute pubblica, nei prossimi giorni – all’esito della procedura accelerata di gara in corso – sarà operativa una nuova unità navale di grandi dimensioni da destinare alla quarantena obbligatoria per i migranti sbarcati.