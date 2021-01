“Appare azzardata e non prudente la scelta del governo centrale di autorizzare proprio in #Sicilia, zona rossa per l’epidemia #Covid19, l’approdo della nave Ocean Viking con 373 migranti a bordo, al porto di #Augusta”. E’ quel che ha riferito in data odierna su Facebook, il governatore siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha specificato: “Ho sentito il prefetto e il direttore generale dell’Asp di #Siracusa, che mi hanno assicurato il tampone rapido su tutti, minori e adulti. I minori non accompagnati saranno condotti in provincia di Agrigento, nei Centri preposti, mentre gli adulti saranno trasferiti sulla nave Mediterranea, ormeggiata in rada ad Augusta per la quarantena”.

“Presto incontrerò il ministro dell’Interno per sollecitare l’avvio delle promesse iniziative sui migranti, finora inattuate. Non si può aspettare l’avvio dell’estate per riportare in alcuni Centri dell’Isola tensione e contrasti. Del dramma dei migranti è l’intera #Europa che deve farsi carico”!

