đź”´”Assunzioni, a tempo determinato, alla Messinaservizi Bene Comune. Il CDA deve fare non uno ma due passi in dietro, modificare il bando e dimettersi”! Lo ha scritto oggi on line, la consigliera comunale pentastellata, Cristina Cannistra’.

La Cannistra’ ha aggiunto: “come è possibile trovarsi in questa situazione…

-Tribunale di Messina con ordinanza del 17.6.20, illegittima la clausola del bando relativa al requisito dell’età tra 18 e i 40 anni e la conseguente esclusione di lavoratori e lavoratrici dalla partecipazione alla selezione pubblica per l’avviamento al lavoro di 100 operatori ecologici;

-Applicazione del principio di diritto stabilito dalla L.127/97 (art. 3) secondo cui la partecipazione a Pubblici Concorsi non è soggetta a limiti di età -salve deroghe- dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità , ma in questo caso la relativa clausola è ritenuta illegittima per motivazioni insussistenti;

-Corte del Conti attraverso la delibera n. 31/2017 illegittime le assunzioni a scorrimento di una graduatoria a tempo determinato, in quanto alimentano precariato”.

“Questa situazione sta determinando una preclusione alla partecipazione e un probabile danno per il Comune, chiedo, pertanto, al cda di fare non uno ma due passi in dietro, modificare il bando e dimettersi”!