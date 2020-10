“Auguro buon lavoro ai nuovi Sindaci di Barcellona e Milazzo, ai nuovi consiglieri comunali e agli assessori designati”. Lo ha scritto oggi in un post pubblicato su Facebook, il sottosegretario barcellonese, pentastellato, Alessio Villarosa.

Villarosa ha continuato: “il M5S non riesce a ottenere nessun consigliere né a Milazzo né a Barcellona non andando oltre il 3,5%! Questo per me è un grosso dispiacere non lo nascondo ma non sarà un freno. Sarà da stimolo per lavorare di più e lavorare in modo diverso visto che i cittadini hanno deciso di non votare M5S alle comunali”!

“Primo partito alle nazionali… primo partito alle europee, ultimi alle comunali…! C’è qualcosa che non va e pensare di aver fatto il possibile non mi consola, dobbiamo fare di più e meglio! Come detto più volte, a prescindere dalle bandiere, per Barcellona e Milazzo ci sarò sempre, chiunque mi chiamerà”.

“Ciò detto quello che mi da forza è aver visto nascere un gruppo nuovo che ha tanta voglia di fare e che si è battuto con impegno e lealmente nei confronti degli altri candidati e sopratutto per i cittadini! Buon lavoro a tutti!