ECCO COSA SCRIVE CARLOTTA PREVITI, L'ASSESSORA DELLA GIUNTA DEL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, PER RISPONDERE ALLA CONSIGLIERA SERENA GIANNETTO DEI 5 STELLE

L’assessora della Giunta del sindaco di Messina Cateno De Luca, Carlotta Previti, risponde all’esponente pentastellata Giannetto: “cara Serena Giannetto, pardon caro Giuseppe (Giuseppe è il fratello che pensa e scrive mentre Serena si mette in bella vista e ripete) dovresti avere la maturità (…) di fare silenzio in merito alla questione Feluche perché l’unica cosa proposta da lei Serena cara l’associazionismo pesca presieduto da Antonella Donato l’ha giudicata -inutile e inutilmente dispendiosa-. Buona pettinata alle bambole, noi amministriamo”.

P.S.: “la aspettiamo per un confronto in Aula dove convocheremo anche Antonella Donato presidente Pescatori Feluche sullo Stretto. Ovviamente suo fratello Giuseppe non può venire…”.