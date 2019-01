Cateno De Luca (Messina): “Ulteriore avvertimento al sindaco”

Il primo cittadino messinese Cateno De Luca, scrive oggi sulla sua pagina FFacebook: “ULTERIORE AVVERTIMENTO AL SINDACO DE LUCA”!

Oggi la Gazzetta del Sud, per reagire alla presa di posizione del sindaco di Messina sul Palagiustizia, pubblica in prima pagina un articolo che fa riferimento ad una notizia già uscita mesi fa: “udite udite, la mafia era interessata a realizzare il Palagiustizia in via La Farina e siccome il sindaco De Luca insiste per realizzare proprio in via La Farina il Palagiustizia… a voi le conclusioni”!

COME DIRE: “non si fa il ponte sullo Stretto di Messina perché la mafia potrebbe essere interessata.

“Grazie per questa ulteriore INTIMIDAZIONE”!

“Pubblicare oggi questa notizia (più volte pubblicata in passato da più giornali), nella medesima pagina in cui si da ancora spazio alle legittime opinioni contrarie a quelle del sindaco sul Palagiustizia, dimostra il livello di volgarità a cui siamo arrivati”.

ED ORA COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE?

“Non ho paura delle lupare, figuriamoci se mi spavento delle penne avvelenate! Meditate, gente… meditate”!