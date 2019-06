Cateno De Luca, primo cittadino di Messina, sottolinea: “Blitz Pista ed Impianto di atletica leggera Cappuccini”

Cateno De Luca, primo cittadino di Messina, evidenzia su Facebook: “blitz Pista ed Impianto di atletica leggera Cappuccini”.

E poi prosegue De Luca: “stamattina mi aspettavo soltanto, il solito stato di degrado della struttura per mancata manutenzione ed intervento di pulizia ordinaria”.

Invece abbiamo trovato:

– l’alloggio del custode ancora occupato abusivamente da una signora con le utenze a carico del Comune;

– un ambiente chiuso a chiave che abbiamo dovuto scassinare dove c’era una vera e propria officina con pezzi di auto di dubbia provenienza;

– quattro autoveicoli abbandonati da anni con assicurazione scaduta posti all’interno dell’impianto in adiacenza dell’alloggio del custode;

– un area adibita alla coltivazione di ortaggi chiusa a chiave che abbiamo dovuto aprire a spallate perché nessuno era al corrente della situazione;

– attrezzature per effettuare la scerbatura con mezzi meccanici fermi da anni per banali guasti;

– alcuni ingressi rotti e rete di protezione divelta che consente a chiunque di entrare a qualsiasi orario e senza regole.

“Eppure noi paghiamo due custodi e tutte le utenze ed incassiamo qualche migliaio di euro l’anno.

“Nessuno vede, nessuno sente, nessuno parla…”.

E tutti però mi dicono: “che vuole sindaco è ormai così da tanti anni! Intanto abbiamo disposto l’immediata chiusura dell’impianto per effettuare i necessari interventi di manutenzione, pulizia e bonifica di tutti gli ambienti richiedendo anche all’Autorità giudiziaria l’emissione di un immediato provvedimento esecutivo di sfratto nei confronti della signora da eseguirsi nei prossimi giorni”.