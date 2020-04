Coronavirus, D’Uva (M5S-Monte Citorio): “Complimenti all’Arma dei Carabinieri ed alle Poste Italiane”

“Migliaia di anziani over 75 riceveranno la pensione direttamente a casa per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus. Complimenti a Poste Italiane e Arma dei Carabinieri per questo accordo. Altra grande prova di uno Stato solidale che tutela i più fragili. Orgoglioso di questa Italia”. Così su Twitter il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva nel commentare l’accordo stipulato tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri che permette ai cittadini over 75 di poter ricevere gratuitamente la pensione nel proprio domicilio delegando al ritiro i Carabinieri.

Link TWEET: https://twitter.com/F_DUva/status/1247492541349613570?s=19

TUTTE LE INFO DELL’ACCORDO: https://www.posteitaliane.it/it/comunicati/posteitalianeecar-1476516182908.html?wt.ac=1453895545051