Ecco, il contributo di Daniele Ialacqua (ex assessore della Giunta Accorinti), sul rientrato trasferimento del pianoforte della Galleria Vittorio Emanuele di Messina: “Prova d’orchestra”.

Prosegue così Ialacqua: “il caso del -deliberato- trasferimento del pianoforte della Galleria Vittorio Emanuele e la retromarcia del sindaco dopo le diffuse proteste, ci consegna una -lezione- da assimilare. Chi pensa di essere il direttore d’orchestra che puo’ dettare tempi e musica a suo piacimento si sbaglia di grosso e quando l’orchestra se ne rende conto ed i -solisti- fanno -orchestra-, per il presunto direttore d’orchestra non c’è scampo. (L’orchestra però deve rimanere ora compatta e non farsi intimorire come nel famoso film di Fellini)”.