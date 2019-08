“Di Maio, ha riaffermato che il programma viene prima di tutto”, lo sostiene la senatrice pentastellata Barbara Floridia.

La Floridia, prosegue: “qui nessuno ha cambiato idea. Dopo le consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, il nostro capo politico Luigi Di Maio ha riaffermato quello che è da sempre il caposaldo dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle: prima di tutto vengono i programmi con cui vogliamo migliorare la vita dei cittadini. Trovo perciò incredibile che qualcuno si sorprenda di questo”.

“Su temi come il taglio dei parlamentari, la necessità di un’economia circolare, un cambio di paradigma sull’ambiente che per noi è fondamentale e che passa per la chiusura degli inceneritori, la legge sul conflitto di interessi, il salario minimo, più legalità non siamo disposti a cedere. L’Italia ha perso fin troppo tempo dietro a parolai. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati, gli altri?”.