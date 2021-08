“Dopo avere azzerato tutti i debiti, la Partecipata è pronta ad impegnarsi in nuovi progetti, così come richiesto dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale”

“Dopo avere azzerato tutti i debiti – ha comunicato il commissario di Asm, l’avvocato, Antonio Fiumefreddo – la Partecipata è pronta ad impegnarsi in nuovi progetti, così come richiesto dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale. Il primo di questi progetti è in linea con la scelta “green” dell’Azienda, già adottata da Asm con il parco dei mezzi elettrici disponibili da settembre, e riguarda il grande patrimonio verde, storico e non, di Taormina, che occorre salvaguardare ed implementare. D’accordo con il Sindaco Bolognari si vuole fare di Taormina la prima città in Europa per rapporto verde\abitante. Asm potrà farsi carico di tutti i costi e utilizzerà proprio personale. Presenteremo un progetto all’Amministrazione con un calendario degli interventi ed un cronoprogramma degli stessi”.