Francesco D’Uva (PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle): “Dopo esser riusciti a realizzare la XVI Autorità di Sistema, adesso puntiamo a far riconoscere il porto di Messina quale ‘port core’”

“Sono pienamente soddisfatto del crescente interessamento verso l’Area Integrata dello Stretto da parte di diverse forze politiche ed associazioni di Messina e Reggio Calabria. Bisogna essere coesi e sinergici per raggiungere obiettivi comuni che favoriscano il bene, economico e sociale, delle due sponde”. Così il PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

Prosegue D’Uva: “dopo esser riusciti a realizzare la XVI Autorità di Sistema, adesso puntiamo a far riconoscere il porto di Messina quale ‘port core’. Ho avviato da tempo un dialogo diretto col Governo per promuovere iniziative, anche a livello europeo, volte in questa direzione. Quello che auspichiamo è il rafforzamento del sistema trasportistico nazionale, con un deciso intervento nell’Area dello Stretto di Messina, e la piena funzionalità del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo di cui la città di Messina deve essere un punto strategico. La peculiare geografia del territorio e i rilevanti traffici marittimi non possono che rappresentare un fulcro importante nel Corridoio che collega Helsinki a La Valletta, da nord a sud dell’Europa”.