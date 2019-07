ED IN RIFERIMENTO ALLA ZONA DI RODIA SPECIFICA: "DOMANI SARA' BONIFICATO TUTTO"

Giuseppe Lombardo (presidente della MessinaServizi Bene Comune), interviene dopo la nota del consigliere della 6^ Circoscrizione Mario Biancuzzo su alcuni villaggi della Riviera Nord di Messina e specifica: “domani la zona sarà bonificata”.

Lombardo, continua così: “noi puliamo la strada statale 113/direzione lungomare di Rodia e Marmora una volta e, certe volte, anche due la settimana; domani bonificheremo la zona per l’ennesima volta. Vogliamo chiedere al consigliere della Sesta Circoscrizione Mario Biancuzzo di non essere solerte solo nel segnalare i cumuli di rifiuti, e lo invitiamo anzi a vigilare l’area e denunciare i cittadini che abbandonano in strada materiale ingombrante o spazzatura, venga insieme a noi perché è giusto anche che chi riveste un ruolo istituzionale sia investito di responsabilità maggiori”.

Prosegue Lombardo: “rilanciamo la sfida a Biancuzzo affinché sia lui a venire con noi da domani a vigilare contro gli abbandoni, e mettersi insieme a me a pattugliare la statale 113. Noi facciamo il nostro dovere, ma lo stesso devono fare i cittadini rispettando le norme e le modalità di conferimento di rifiuti, altrimenti le multe saranno salatissime. I consiglieri di Circoscrizione cerchino di coinvolgere i residenti nel nuovo corso che questa società sta portando avanti, cercando di responsabilizzare tutti per rendere Messina più pulita. Gli allarmismi sterili non servono a nulla”.