DICONO QUESTO IN UNA NOTA, IL CONSIGLIERE COMUNALE DI MESSINA LIBERO GIOVENI ED IL COLLEGA DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE ALESSANDRO CACCIOTTO

“Ieri sera un incendio presumibilmente di matrice dolosa è divampato nella baraccopoli vuota di Camaro Sottomontagna, generando panico fra i residenti della zona! Esprimiamo grande preoccupazione per l’accaduto e sollecitiamo ancora una volta l’Amministrazione ad avviare le operazioni di sbaraccamento”! Si esprimono in questi termini il consigliere comunale Libero Gioveni e il vicepresidente della terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che dopo aver chiesto a più riprese che si avviassero le demolizioni dei manufatti sgomberati già da più di 1 anno, ritengono che non si possa più attendere oltre a garanzia della sicurezza.

Affermano e concludono i due consiglieri: “non possiamo rischiare che ci scappi il morto o che gli abitanti limitrofi vivano, oltre che nel degrado, anche nel terrore, per cui chiediamo all’assessore al Risanamento Mondello e al Presidente Scurria di prendere i necessari ed urgenti provvedimenti. Auspichiamo intanto, nelle more che si definiscano le pastoie burocratiche che sblocchino l’avvio dei lavori, un urgente intervento di bonifica dei rifiuti e del materiale di risulta da parte di MessinaServizi che già peraltro è stata sollecitata in tal senso”.