Il coordinamento del Partito Democratico di Messina, si è riunito in data 6/01/2020

Il coordinamento del Partito Democratico riunitosi in data 6/01/2020 in relazione all’attuale situazione politica amministrativa della città di Messina esprime le seguenti valutazioni:

“no alla confusione dei ruoli istituzionali tra esecutivo e consiglio comunale le cui rispettive funzioni non possono essere disconosciute da ultimatum o diktat di alcuna natura;

no alla delegittimazione dei partiti politici e dei gruppi consiliari nel tentativo di approdare ad accordi con i singoli consiglieri attuando il metodo delle mediazioni personali”.

“Il PD come già in precedenza formulato dagli organismi provinciali, è all’opposizione dell’attuale Amministrazione per le ragioni che attengono, aldilà dei proclami del sindaco, alla assoluta mancanza di una visione strategica della città”.

Come recita la nota conclusiva del coordinamento che prosegue: “è all’opposizione di questo sindaco che con i suoi comportamenti e certe sue decisioni, rappresenta l’antitesi di quello che è il substrato politico, culturale, etico e valoriale del PD e delle forze produttive, sociali, sindacali e dell’associazionismo che ad esso guardano con interesse. Il Partito Democratico è impegnato nella costruzione di un’alternativa politico programmatica ripartendo da tutte le forze politiche e sociali che non si riconoscono nella coalizione di centro destra e nella gestione personalistica del sindaco De Luca elaborando una proposta politica e amministrativa che abbia come cardine il tema dello sviluppo sostenibile del territorio e il contrasto al depauperamento produttivo e generazionale della nostra città metropolitana. Per un approfondimento di merito sul tema la direzione del PD aperta ai consiglieri comunali è convocata giorno 13/01/2020 alle ore 17:30”.