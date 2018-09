Il parlamentare dei 5 Stelle Francesco D’Uva, interviene sulla nascita dell’Autorità Portuale dello Stretto di Messina

Francesco D’Uva, parlamentare nazionale del MoVimento 5 Stelle commentando un importante avvenimento in tema di trasporti afferma: “dalle parole ai fatti, dagli impegni alla concretizzazione, dalla battaglia alla vittoria… la sedicesima Autorità Portuale dello Stretto di Messina si farà”!

“Ci siamo battuti per anni affinché la Riforma dei Porti voluta dal precedente Governo non penalizzasse l’area dello Stretto di Messina e le sue peculiarità e la notizia di oggi ci riempie di gioia ed orgoglio. Pendolari e passeggeri di Sicilia e Calabria torneranno al centro dell’interesse pubblico, così come avevamo promesso una volta saliti al Governo”.

“Il ministro Danilo Toninelli ha mantenuto quanto annunciato ad agosto e questo non fa che confermare la bontà delle nostre azioni e la coerenza tra parole e fatti”.