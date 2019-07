Il racconto del viaggio in treno (fino a Roma) fatto ieri sera sera, dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che scrive su Facebook: “Per favore un caffè?” [Video]

"NELLA TRATTA FERROVIARIA, NON E' PREVISTO E L'ARIA CONDIZIONATA FUNZIONA A RATE"

Il racconto del viaggio in treno (fino a Roma) fatto ieri sera sera, dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che scrive su Facebook: “per favore un caffè?”.

“Nella tratta ferroviaria Reggio – Roma non è previsto il caffè! Tutto questo ancora accade sul carro bestiame Messina – Roma di Trenitalia per giunta in ritardo! Buongiorno”!

Non è finita qui: “l’aria condizionata funziona a rate! Vaffanculo Trenitalia”!