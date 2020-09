“È UNA GRANDE PERDITA PER IL P.D.”

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Messina, Nino Bartolotta, rilascia il seguente commento sulla sentenza De Domenico: “è una grande perdita per il P.D.! L’ ARS e la politica regionale in generale si privano di un parlamentare competente e fattivo che, con garbo e moderazione, ha difeso e sostenuto le ragioni del territorio e della sua gente”.

“Non è semplice – continua Bartolotta – accettare una sentenza che azzera il largo consenso elettorale ricevuto e interrompe il grande lavoro fin qui svolto. Anche per questo spero, e mi auguro, che ciò non rappresenti un punto di arrivo e che la continuità dell’impegno politico, che nella sua attività di parlamentare e di uomo di partito l’On. le De Domenico ha sempre onorato, prevalgano rispetto a quanto accaduto”.