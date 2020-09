Il vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, ha scritto ai Commissari per l’ambiente in Europa: “le emissioni dei motori dei traghetti sullo Stretto di Messina sono altamente inquinanti per l’ambiente, e per questo bisogna fare il Ponte”.

Il Popolo della Famiglia Firenze ha scritto a sua volta ai Commissari, spiegando che le cose stanno in modo diametralmente opposto.

E ha twittato ad Armao e Musumeci, dicendo: “Vicepresidente, Lei vorrebbe smantellare il vitale sistema dei traghetti sullo Stretto, che c’è già, per fare il Ponte, che non ci sarà mai. Se ne ricordino, gli elettori suoi e del suo partito. E Lei, non si butti via così”.

Il Popolo della Famiglia Firenze ha letto sulla Gazzetta del Sud online che il vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao – agendo ovviamente d’intesa con il presidente Nello Musumeci – ha inviato al Commissario europeo per l’Energia Kadri Simson e al Presidente della Commissione Enve, Juan Espadas Cejas, una lettera con allegato uno studio che afferma quanto i gas di scarico dei motori diesel dei traghetti sullo Stretto di Messina sarebbero nocivi per quella preziosa area ambientale. E’ per questo, conclude Armao, che si deve fare il Ponte.

Il Popolo della Famiglia di Firenze ha dunque immediatamente inviato alla Simson e a Espadas Cejas una e-mail in riferimento alla comunicazione di Armao (in allegato la versione originale e quella in italiano), spiegando in dettaglio come la realtà sembri presentarsi in modo diametralmente opposto a quanto affermato dal vicepresidente della Regione Sicilia.

Il referente del PdF per Firenze, Pier Luigi Tossani, ha così scritto ai due alti dirigenti europei: “il dossier da noi realizzato porta dati e cifre dalle quali si evince – ancora fino a prova contraria – che non solo il Ponte sarebbe totalmente inutile, se non dannoso, e perfino impossibile da realizzare materialmente. Ma anche, se per pura ipotesi di scuola, esso fosse fattibile, sarebbe anche devastante sotto il profilo ambientale. Esponenzialmente di più delle emissioni dei motori diesel dei traghetti, circa le quali il vicepresidente Armao ha espresso le sue accorate preoccupazioni”.

Tossani ha anche mandato un tweet a Armao e Musimeci… dicendo: “Vicepresidente, Lei vorrebbe smantellare il vitale sistema dei traghetti sullo Stretto, che c’è già, per fare il Ponte, che non ci sarà mai. Se ne ricordino, gli elettori suoi e del suo partito. E Lei, non si butti via così”.

Sì, questa è manifestamente un cattiva politica, in evidente e palmare dispregio degli autentici interessi delle famiglie italiane. Su questo, il Popolo della Famiglia, da Firenze, vigilerà costantemente. E, a questo, non si adeguerà mai.