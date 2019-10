“In città stanno eliminando alberi vivi, come si può permettere tutto ciò?” [Video]

“In città stanno eliminando alberi vivi, come si può permettere tutto ciò?”. A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il capogruppo pentastellato al Comune di Messina Andrea Argento che si è recato stamane in una arteria del centro cittadino. Nel filmato con Argento compare anche Salvatore Maressa un esperto nel settore che mostra come alcuni degli arbusti tagliati non siano cavi all’interno e quindi “vivi e lussureggianti”, non rappresentano pertanto un pericolo per i cittadini. Il consigliere nel documento, ha commentato i lavori di scerbatura lungo la via, dal viale Europa fino alla Tommaso Cannizzaro, invitando l’agronomo Saverio Tignino e l’assessore all’Ambiente, Dafne Musolino, a recarsi immediatamente sul posto.

Argento, ha specificato che: “in via Ugo Bassi non stanno potando gli alberi, ma li stanno tagliando, e si parla di alberi ‘vivi’”.

“Tignino ha ribadito che, sulla base di perizie, che non sono alberi sani, ma per noi lo sono e per questo presenteremo un’interrogazione su queste perizie. Vogliamo vederci chiaro”.