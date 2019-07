In Prima Commissione al Comune di Messina: galleria San Jachiddu, programmazione delle sedute sul Palagiustizia satellite e lavori al viadotto Ritiro

Stamani la Commissione Lavori Pubblici e Viabilità, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha affrontato le problematiche di viabilità che hanno interessato ultimamente la zona nord per la chiusura per lavori della galleria San Jachiddu, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del Dirigente del Dipartimento mobilità urbana Mario Pizzino.

È stata l’occasione – afferma Gioveni – per fare chiarezza su ciò che é accaduto rispetto ai tempi lunghi di attesa cui sono stati sottoposti gli automobilisti e ciò che deve ancora accadere con la messa in opera di manufatti che impediscano il sorpasso, al fine di garantire il transito in sicurezza dei veicoli a due ruote (in atto ancora inibito), obbligandoli al rispetto anche dei limiti di velocità.

L’incontro odierno col vicesindaco Mondello – conclude il Presidente – è stato importante anche per concordare due prossime importanti sedute: quella sul secondo Palazzo di Giustizia a seguito dell’audizione che lui stesso avrà domani a Roma al Ministero, e un’altra a seguire sulle prossime importanti fasi di svaro e successivo varo delle ultime campate del viadotto Ritiro che, gioco forza, incideranno non poco sulla viabilità e sulle misure di sicurezza nelle zone sottostanti interessate.