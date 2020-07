“In un periodo come quello attuale in cui, a seguito delle restrizioni Covid, si sta tentando di studiare delle soluzioni che possano far ripartire regolarmente a settembre le lezioni nelle scuole cittadine, il consigliere comunale di Messina Libero Gioveni ha lanciato all’Amministrazione due proposte formalizzate stamani in Commissione politiche scolastiche:

tentare di recuperare alcune scuole dismesse su tutto il territorio comunale (dalla “Capitano Traina” di Santo Bordonaro fino alla scuola chiusa da anni di Ortoliuzzo);

chiedere alla Curia l’utilizzo temporaneo di alcuni locali parrocchiali visto che di mattina nelle varie parrocchie normalmente non si fa attività di catechesi o di oratorio”.

Comprendo bene la difficoltà per entrambe le soluzioni – evidenzia Gioveni – ma credo che trattandosi di un evento straordinario ed inimmaginabile quello dell’emergenza Covid, occorre sforzarsi di trovare più spazi possibili esistenti per garantire il diritto allo studio visto che risulta improponibile la strada dell’adeguamento strutturale o logistico degli ambienti, sia in termini di risorse che di tempi rispetto anche alla complessità delle vigenti norme edilizie.