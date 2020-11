La consigliera della V Circoscrizione di Messina, Lorena Fulco, giornalmente impegnata sul territorio è intervenuta oggi con un post pubblicato su Facebook, per evidenziare le condizioni del villaggio collinare di San Michele

La consigliera della V Circoscrizione, Lorena Fulco, giornalmente impegnata sul territorio è intervenuta oggi con un post pubblicato su Facebook, per evidenziare le condizioni del villaggio collinare di San Michele.

La Fulco ha affermato: “le soluzioni semplici, a Messina, diventano impossibili. L’unica strada di collegamento è larga 5 metri, non ci sono vie di fuga dato che una metà è dedicata alla circolazione e l’altra al traffico. Come denunciato dai cittadini, poi, il traffico è bloccato dal paradossale utilizzo dei semafori. Invece di favorire lo scorrimento, infatti, viene favorito solo il blocco. Non siamo più nel campo dell’opinione o della polemica politica, i cittadini hanno paura perché rischiano di rimanere intrappolati in caso di emergenze”.