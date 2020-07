“La Messina Social City è un bancomat e quei pochi disabili e anziani che usufruiscono del servizio lamentano quotidianamente disservizi e disorganizzazione. Sono curiosa di leggere la relazione annuale del sindaco, continuera’ a scrivere e a sostenere che i servizi sociali a Messina FUNZIONANO e che le persone disabili, anziani, minori, famiglie multiproblematiche sono BUGIARDE, insomma come per la spazzatura?”. Lo ha scritto nelle scorse ore su Facebook, l’esperta messinese di Servizi Sociali… Angela Rizzo.

Ha proseguito la Rizzo: ” ignorare le denunce dei cittadini.. e’ questa la tecnica dell’amministrazione De Luca? Sig. sindaco chieda agli utenti se effettivamente viene seguito il PAI? Con quale criterio vengono ridotte le ore di assistenza? Non sarebbe corretto calcolare il tragitto oltre l’ora dedicata all’utente? E’ normale lasciare gli utenti senza assistenza e senza avvisarli? E’ prassi sostituire l’operatore senza avvertire l’utente? Un disastro su tutti i fronti. Le segnalazioni sono a centinaia, ma l’amministrazione continua per la sua strada, i Servizi Sociali a Messina hanno un’altra mission, certamente non quella di soddisfare i bisogni per piu’ vulnerabili”.