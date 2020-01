“La riforma della prescrizione è una norma di civiltà, sulla quale non possiamo fare un passo indietro” [Video]

La riforma della prescrizione è una norma di civiltà sulla quale non possiamo fare un passo indietro.Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari e al concetto più alto del termine di giustizia. Ogni anno, in appello, sono troppi i processi che terminano con la prescrizione, e tutto si conclude senza sapere se chi è stato processato sia colpevole. È dunque questo uno Stato definito di "diritto"?Per il MoVimento 5 Stelle non devono esserci più impuniti e per fare in modo che questo sia un sistema che funzioni, andremo avanti con la riforma del processo penale per ridurre drasticamente i tempi.

Pubblicato da Antonella Papiro su Martedì 7 gennaio 2020