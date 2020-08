“Lampedusa é un simbolo in europa e nel mondo. Oggi ci siano occupati anzitutto dei lampedusani ed abbiamo individuato con il sindaco Martello l’area dove sorgerà il nuovo ospedale. Il presidente Musumeci ci ha dato un mandato e noi dobbiamo eseguirlo, grazie al grande supporto e la consulenza di Guido Bertolaso. Diverso il fronte migranti: siamo preoccupati e sono accanto alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari che sentono la difficoltà del momento”, Lo ha scritto oggi, in un comunicato pubblicato su Facebook, l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

Razza ha proseguito: “abbiamo lavorato con Asp e Izs per realizzare un laboratorio per tamponi in area hotspot e una zona grigia interna. Non tocca a noi, ma lo facciamo lo stesso. Con la salute dei nostri concittadini, specie con coloro che sono in prima linea in questa emergenza, non si scherza”.