L’atto d’accusa della parlamentare nazionale e deputata a Monte Citorio di Tropea del M5S, Dalila Nesci [Video]

L’atto d’accusa della parlamentare nazionale e deputata a Monte Citorio di Tropea del M5S, Dalila Nesci che in un video su Facebook ha affermato ieri: “combatto ogni giorno le mafie, figuriamoci se ho paura dei probiviri”.

Ha continuato poi: “le rendicontazioni, dovevano essere per il MoVimento 5 Stelle, un vanto. Dovevano essere una azione politica gioiosa, che fosse in grado di rilanciare il significato politico simbolico ma anche concreto di testimonianza e di esempio, ed invece abbiamo tirato fuori ancora una volta questo argomento delle rendicontazioni come una clava mediatica a partire purtroppo dai vertici del MoVimento Cinque Stelle per delegittimare dei portaVoce”.

Ed ancora: “in questa trappola a mio avviso, ci sono caduti in tanti, anche in buona fede, che alimentano i non argomenti del MoVimento anzichè vedere la trave che c’è negli occhi del M5S. Io ad esempio, sono arrivata a donare più di 170.000,00 € dal mio stipendio…”!