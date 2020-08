“Le nostre spiagge pronte per la notte di ferragosto a…, lume di candela”! Lo ha scritto stamani sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha sottolineato: “abbiamo cercato di realizzare più tratti, a nord e sud, del progetto -aspettando la bandiera blu’- e nel frattempo abbiamo ottenuto un piccolo finanziamento per l’attuazione della strategia spiagge Covid free curato dall’assessore alle politiche del mare Dafne Musolino.

“Oggi pomeriggio saranno presidiati i punti più sensibili da parte della polizia municipale e metropolitana con particolare riguardo la riserva di Capo Peloro dove, negli anni scorsi, abbiamo sanzionato dei balordi che hanno tentato di rubare le staccionate per accendere dei falò”.

“Nella zona sud sono state posizionate anche delle telecamere nei luoghi dove, negli anni scorsi, sono stati applicati dei falò bruciando mobili copertoni e plastica e gli autori sono stati denunziati e condannati”.

“Nella zona centrale abbiamo predisposto un corposo controllo della polizia municipale in borghese perché l’anno scorso abbiamo beccato un gruppo di giovani che dopo essersi ubriacati hanno rotto le bottiglie lasciando il vetro sulla spiaggia”.

“COSA C’ENTRA TUTTO QUESTO CON IL SANO DIVERTIMENTO?”.

“NON ABBIAMO SANZIONATO LE FAMIGLIE CHE SI SONO ORGANIZZATE PER IL PIC NIC CON QUALCHE LUMINO O CANDELA NE’ ABBIAMO SANZIONATO I MODESTI ATTENDAMENTI PER FAR RIPARARE BAMBINI E NEONATI NE’ ABBIAMO INTERROTTO I CONCERTINI CANORI O MUSICALI”.

“RICORDATEVI CHE DOMANI MATTINA DALLE ORE 5:45 IO SARÒ IN SPIAGGIA CON LA POLIZIA MUNICIPALE E METROPOLITANA PER SANIFICARE PULIRE”.

Ribadisco: domani mattina dalle ore 6:00 alle ore 9:00 l’accesso e la permanenza sulle spiagge è’ vietata e sarà sanzionata con azioni immediate di sgombero.

“GODETEVI LA NOTTE DI FERRAGOSTO CON SENSO DI RESPONSABILITÀ E NEL RISPETTO DELLE NORME COVID. IO MI FIDO DI VOI”!

“Condividete questo post grazie”!