PIU’ ITALIA, CAPITANATO DA PIGNALBERI FABRIZIO, DIVENTA PARTITO POLITICO ED ENTRA A FAR PARTE DEL CENTRODESTRA

Lo scrivono in un comunicato odierno, i responsabili del sodalizio nato a Frosinone ma che in breve tempo si è consolidato in tutto il Paese.

Il percorso politico di Pignalberi Presidente Nazionale, iniziato nell’anno 2019, con la fondazione di un proprio Movimento, denominato Piu’ Italia, portato avanti con determinazione e coraggio dallo stesso, ha trovato la giusta concretizzazione. Quella del 2 febbraio resterà per i tesserati e i simpatizzanti di Più Italia una data memorabile.

Proprio questa mattina, il leader Pignalberi, alla presenza del notaio, Dott. Ricciotti, ha sottoscritto e provveduto a registrare, l’atto costitutivo di Più Italia, depositando lo statuto e il simbolo, facendo si che quello che fino ad allora era un Movimento diventasse un partito politico, riconosciuto a livello nazionale, rappresentando, a tutti gli effetti, una corrente del centrodestra.

Pignalberi, emozionato e sorridente al momento dell’autentica ha affermato: “Un sogno partito dal basso che è diventato realtà”.