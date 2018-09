Maurizio Martina (PD): “Anziché individuare la soluzione, loro cercano il nemico”

Il segretario reggente del Partito Democratico, onorevole Maurizio Martina, ha scritto su Facebook: “anziché individuare la soluzione, loro cercano il nemico. Sempre. E così l’ideologia pericolosa di Salvini si abbatte anche sullo #SPRAR, che invece è un modello da rafforzare sempre di più per garantire vera integrazione nei diritti e nei doveri”.

“Purtroppo, come dice bene l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), -cancellare l’unico sistema pubblico di accoglienza che funziona, appare come uno dei più folli obiettivi politici degli ultimi anni, destinato in caso di attuazione a produrre enormi conseguenze negative in tutta Italia, tanto nelle grandi Città che nei piccoli centri, al Nord come al Sud-“.