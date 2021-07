NeMO SUD…, le precisazioni dei responsabili della Fondazione Aurora Onlus

In risposta alla nota assessoriale del 30 giugno 2021, abbiamo confermato la nostra completa disponibilità a garantire continuità alle attività in essere presso il Centro Clinico NeMO SUD e abbiamo rassicurato l’Assessorato di esserci messi all’opera per riorganizzare le prestazioni. Speravamo di poter risolvere le criticità in essere per operare in sinergia con il Policlinico, al fine di non interrompere, come richiestoci, la presa in carico dei nostri malati.

Purtroppo da parte del Policlinico ci giunge una nota che ci informa del fatto che la Convenzione non può essere prorogata nonostante l’Assessorato riconosca il nostro operato sin dal 2013. Attendiamo quindi indicazioni confidando che per il bene dei pazienti si possa risolvere questa annosa questione nel più breve tempo possibile. A parlare in una nota Fondazione Aurora Onlus dopo che il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria “Gaetano Martino”, Bonaccorsi, con un comunicato ha spento ogni entusiasmo, ritenendo che ci siano “profili di illegittimità” nella prosecuzione della convenzione con la Fondazione Aurora Onlus e che, dunque, il rapporto va considerato “concluso”.