“Oggi alle ore 10:30, presso la Sala Consiglio del Palazzo della Città Metropolitana di Messina (ex palazzo della Provincia), terrò una Conferenza Stampa riguardo il Carnevale a piazza Cairoli che non c’è”. A riferirlo, è l’ex consigliere Comunale, Santi Daniele Zuccarello.

Zuccarello, continua: “non sarò solo, con me l’Associazione di Consumatori “Club Antiracket” e l’Agenzia “Blue Sea in Sicily”. Ne vedrete delle belle. Come al solito, potrete seguire la Diretta sulla mia Pagina. #PrimaMessina #Messina”.