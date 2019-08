Paola De Micheli (vice segretario piddino): “Come Partito Democratico stiamo contribuendo al programma del nuovo governo…, in questi giorni abbiamo incontrato la delegazione del M5S” [Vista]

De Micheli: Con M5S punti in comune e divergenze su cui lavoreremo nei prossimi giorni"

"Come Partito Democratico stiamo contribuendo al programma del nuovo governo. In questi giorni abbiamo incontrato la delegazione del M5S. Abbiamo trovato molti punti in comune ma esistono ancora divergenze su cui lavoreremo nei prossimi giorni" Paola De Micheli

