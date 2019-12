“Per la sinistra e i capolista del PD, le donne o sono solo belle o ignoranti” [Video]

“Per la sinistra e i capolista del PD, le donne o sono solo belle o ignoranti”. Ha scritto così oggi su Facebook, Valentina Mazzacurati, l’imprenditrice modenese, esponente di -Cambiamo con Giovanni Toti-.

Ha aggiunto la Mazzacurati: “dispiace che un uomo come Cazzola, che sarà capolista per la lista di #Bonaccini, si abbassi a criticare l’avversaria politica dicendo che è un cavallo. Ma gli uomini di sinistra fanno così…! Quando non sanno come criticare una donna che fa politica o le dicono che è -Solo Bella- o che -non sa quello che dice- o che è una poco di buono! Fanno schifo! Nel 2020 ancora abbassarsi a denigrare un politico solo perchè è donna è squallido! Forza Lucia”!