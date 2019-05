Per sostenere la candidatura alle europee del 26 maggio, in Forza Italia, di Dafne Musolino: “Chi puo’ ci aiuti”

“Chi può ci aiuti”. E’ questo il post pubblicato stamani sulla pagina Facebook De Luca sindaco di Messina, attraverso il quale i componenti dello staff capeggiato dal primo cittadino chiedono (a chi fosse nelle possibilità di farlo) un aiuto per sostenere la campagna elettorale dell’assessora Dafne Musolino, candidata alle Elezioni europee del 26 maggio, nella Lista Isole, con Forza Italia.

Nella pubblicazione si legge: “per i sostenitori che vogliono contribuire alla raccolta fondi (da destinare al finanziamento), possono farlo con un versamento libero tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Associazione Sicilia Vera”.

Ed infine: “contribuite, in base alle vostre possibilita. Grazie di cuore. Questo è il contenuto del messaggio, firmato dal presidente del sodalizio deluchiano, l’architetto Giuseppe Lombardo, che è anche al vertice della -MessinaServizi Bene Comune-“.

La propaganda in favore della Musolino è partita da tempo sotto varie forme: “con manifesti pubblicitari 6X3 affissi in Città, attraverso l’indizione di comizi come quello di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto o l’altro del 24 aprile in piazza Cairoli (nel capoluogo) e il tour che lo stesso De Luca ha avviato sia nella Provincia messinese che nel resto della Sicilia e nella vicina Sardegna”.