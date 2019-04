Pino Galluzzo (deputato Ars – Diventerà Bellissima): “A seguito dell’audizione in Commissione Salute – di cui sono componente – del direttore dell’Asp di Messina, dott. Paolo La Paglia, registriamo un importante lavoro già messo in campo su tutti i fronti”

La presente nota, è stata diffusa dal parlamentare regionale dell’Ars, Pino Galluzzo, componente del Gruppo di Diventerà Bellissima: “a seguito dell’audizione in Commissione Salute – di cui sono componente – del direttore dell’Asp di Messina, dott. Paolo La Paglia, registriamo un importante lavoro già messo in campo su tutti i fronti per il rinnovo ed il miglioramento dell’Azienda Sanitaria”.

“Un plauso va tributato, inoltre, al direttore per la comunicazione per cui prima dell’estate verrà messo in funzione il Reparto di oncologia nell’Ospedale Cutroni-Zodda di Barcellona P.G., così come fortemente voluto dal sottoscritto in fase di approvazione della nuova rete ospedaliera. Il Reparto, infatti, risulta necessario affinché i pazienti del comprensorio non siano costretti a percorrere decine di km per ricevere le cure ad essi necessarie”.