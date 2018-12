Sul Quadro-Gate, l’allegoria di -Messina restituita alla Spagna- presente nella Sala del Consiglio comunale il consigliere del Gruppo Misto Salvatore Sorbello, ha alzato il tiro convocando per le odierne ore 11 nell’Aula Commissioni una conferenza stampa nel corso della quale spiegherà qual è la verità su quest’opera.

Ed intanto su Facebook, ha scritto: “il fuoco di sbarramento su Sorbello, il quale è ormai a conoscenza dei fatti, si fa sempre più pressante. I contatti creati ad arte dal temerario per farmi parlare non hanno sortito gli effetti sperati. È lunga la serie di fesserie che in questi anni ci hanno raccontato, perché già a partire dal 2008 è stata creata la nota tattica di chi tira la pietra e muccia la mano”.

“Tralasciando l’aspetto dei non esperti, partiti di quinta, che in questi anni senza il conforto di uno straccio di fonte storica in mano (non tutti per la verità e la cosa, qui, potrebbe arricchirsi con l’attribuzione dell’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale) si sono fatti abbindolare, non riesco ad assolvere quei professori i quali hanno rincarato la dose nel solco delle affermazioni scagliate dal Principato, che attesta la paternità in Città delle allusioni rivolte al quadro di Giordano con la pubblicazione del 2009″.

“Se siete davvero -liberi e sufficientemente forti-, vi aspetto lunedì alla conferenza stampa, dove, Alessandro Fumia, a pieno titolo, metterà a disposizione della Città le sue conoscenze sul dipinto spiegate per filo e per segno. Ci saranno altre importanti novità su cose che ci riguardano…! Spero di vedere tanti giovani! Tanto era dovuto. Salvatore Sorbello detto anche -il guerriero solitario uscito dalla buccia dell’uovo-“.