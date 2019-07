Santi Daniele Zuccarello (ex consigliere comunale di Messina), sulla galleria San Jachiddu: “Consegnare i lavori così dopo quattro settimane è solo una grande vergogna” [Video]

"E' GRAVE L'INTERDIZIONE AL TRANSITO PER I MOTOCICLI"

L’ex consigliere comunale di Messina, Santi Daniele Zuccarello, ha diffuso il video che segue sul traforo San Jachiddu.

Nel filmato fra l’altro Zuccarello ha riferito: “consegnare i lavori così dopo quattro settimane è solo una grande vergogna”.

Per accompagnare la sua testimonianza, il rappresentante di un importante sodalizio associativo ha scritto: “basta farsi i selfie”!!!

«Galleria (Giostra Annunziata)».

«Divieto di transito per motocicli».

«Lavori fatti male e a metà».

«Dopo 4 settimane auspicavo in qualcosa di più».

«Condividi se la pensi come me».

Scusate se insisto».