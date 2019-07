Sea Watch, Matilde Siracusano (FI): “Si lavori per revisione trattati e accordi bilaterali con l’Africa”

A riferirlo è il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano: “sono sbarcati sulle coste Italiane altri 700 immigrati sui barchini invisibili, anche se l’argomento del giorno continua ad essere la soap opera sulla Sea Watch, condita da hashtag su -capitana free o non free- ed altre sciocchezze simili che produrranno l’effetto di generare qualche altro fanatico che magari la prossima volta riuscirà a sfondarla davvero l’imbarcazione della guardia di finanza, emulando la Rackete, che nel frattempo è diventata una rock star sulla pelle dei disperati che ha tenuto in ostaggio per giorni, piuttosto che scegliere immediatamente il porto tunisino”.

Conclude la parlamentare: “tutto avviene, quando nel frattempo in Sicilia e Calabria ne sbarcano a centinaia senza controllo. Quando Berlusconi sancí a Bengasi l’accordo con Gheddafi nel 2008, non ci furono né selfie né hashtag, eppure l’intervento fu risolutivo perché i flussi migratori furono sostanzialmente diminuiti. Faccio appello a maggioranza ed opposizione: basta passerelle. Lavoriamo per giungere agli accordi bilaterali con i paesi africani ed alla revisione dei trattati europei”.