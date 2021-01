LO DICHIARA IN UN DOCUMENTO DI OGGI, LA SENATRICE MESSINESE BARBARA FLORIDIA (M5S)

“Sono preoccupata dalle recenti notizie che riguardano la società di navigazione Liberty Lines che, con l’inizio del nuovo anno, ha ritirato la Liberty Card che consentiva di applicare tariffe molto agevolate per i pendolari che devono necessariamente prendere i loro mezzi per recarsi a lavoro”. Lo dichiara in un documento di oggi, la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).

Prosegue l’esponente pentastellata: “questa società, fra le varie tratte, collega i porti di Milazzo e Messina con le Isole Eolie. Giornalmente centinaia di persone devono spostarsi da e per le isole minori…, basti pensare, ad esempio, ai docenti e agli operatori sanitari. Adesso è stata formulata una nuova offerta commerciale, denominata Liberty Express, che però non è paragonabile a quella della Liberty Card. Quest’ultima prevedeva 10 euro (5 euro a tratta), mentre adesso l’aumento prevede un esborso di 17,20 euro al giorno. Mi auguro che la Liberty Lines ripristini le agevolazioni tariffarie valide fino al 31 dicembre scorso e che l’Assessore ai Trasporti della Regione Marco Falcone, si attivi al più presto”.

Specifica e termina la senatrice Floridia: “è una questione molto delicata, la cui competenza è esclusivamente della Regione Sicilia, ma è una tematica che ci riguarda tutti. Nel 2016, il MoVimento 5 Stelle, ha sollevato la problematica anche in ambito nazionale con una interrogazione al Ministero dei Trasporti proprio sulla Liberty Lines, al fine di tutelare i lavoratori che operano nelle isole minori. Ritengo, quindi, doveroso che tutte le categorie di lavoratori in servizio nell’arcipelago eoliano vengano tutelate dalle Istituzioni. Parliamo di professionisti che quotidianamente offrono servizi essenziali alla cittadinanza delle Eolie e che sono alla base dei loro diritti fondamentali”.